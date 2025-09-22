Интервидение
22 сентября, 02:07

В аэропорту Иваново ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

Рано утором в понедельник, 22 сентября, в аэропорту Иваново ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом говорится в сообщении официального представителя Федерального агентства воздушного транспорта Артёма Кореняко.

«Аэропорт Иваново («Южный»)️. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представителя Росавиации. Подчёркивается, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.

Напомним, ранее ночью ограничения вводились в аэропортах Сочи, Волгограда и Ярославля. Позднее воздушная гавань Сочи возобновила работу в обычном режиме, за время действия ограничений на запасные аэродромы отправились 20 самолётов.

Виталий Приходько
