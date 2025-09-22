Интервидение
22 сентября, 07:47

Трамп встретится с лидерами арабских стран на Генассамблее ООН

Axios: Трамп намерен обсудить ситуацию в секторе Газа на Генассамблее ООН

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Президент США Дональд Трамп запланировал встречу с лидерами арабских и мусульманских стран во время своего пребывания на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Основной темой обсуждения станет поиск решений для прекращения боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на арабских чиновников.

«Президент Трамп планирует встретиться с избранной группой арабских и мусульманских лидеров во вторник на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить пути прекращения войны в секторе Газа», — говорится в публикации.

Согласно информации портала, на предстоящую встречу приглашены представители Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Египта, Иордании и Турции. При этом, как сообщают источники, США намерены совместными усилиями разработать послевоенный план для Газы, чтобы гарантировать стабильность в регионе.

Помимо прочего, в этот же день ожидается, что Трамп проведёт отдельную встречу с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Омана, Бахрейна и Кувейта. Главной целью переговоров станет обсуждение опасений стран Персидского залива относительно израильского удара по Дохе.

Ранее ООН признала действия израильской армии в секторе Газа актом геноцида. Министерство иностранных дел Израиля решительно опровергло выводы комиссии, утверждая, что представленный доклад опирается на пропагандистские материалы ХАМАС. В то же время, бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал к исключению Израиля из сферы культуры и спорта.

