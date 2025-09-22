АТОР: Массовых отмен туров в Крым после ночной атаки дронов не зафиксировано

После ночной атаки беспилотников на курорт Форос массовых отмен туров в Крым пока нет, однако к середине недели ожидается снижение спроса на направление. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Также туроператорам рекомендовано не применять штрафные санкции к туристам, которые решат отменить поездку.

«После ночной атаки беспилотников на курорт Форос в Крыму туроператоры выясняют судьбу своих клиентов и готовы идти навстречу в решении любых вопросов. Аннуляций туров пока не зафиксировано, но к середине недели стоит ожидать и отмен, и снижения спроса на направление», — говорится в сообщении.