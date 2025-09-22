АТОР: Массовых отмен туров в Крым после ночной атаки дронов не зафиксировано
После ночной атаки беспилотников на курорт Форос массовых отмен туров в Крым пока нет, однако к середине недели ожидается снижение спроса на направление. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Также туроператорам рекомендовано не применять штрафные санкции к туристам, которые решат отменить поездку.
«После ночной атаки беспилотников на курорт Форос в Крыму туроператоры выясняют судьбу своих клиентов и готовы идти навстречу в решении любых вопросов. Аннуляций туров пока не зафиксировано, но к середине недели стоит ожидать и отмен, и снижения спроса на направление», — говорится в сообщении.
Массовых отъездов или отказов от бронирований не наблюдается. Оперативный мониторинг показывает, что планы большинства туристов остаются прежними, а бронирования на осень продолжаются обычными темпами. В отдельных случаях фиксируются единичные отмены, которые находятся в пределах обычной статистики.
Напомним, в ночь на 22 сентября ВСУ атаковали мирных жителей Крыма. В санатории «Форос» есть погибшие и раненые, а также повреждена школа. В районе Ялты из-за обломков дрона загорелась трава. В библиотеке учебного заведения взрывной волной частично разрушена стена, а взрыв произошёл после того, как дрон врезался в окно. Также повреждены актовый зал и столовая, однако основной корпус остался цел. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на курорт Форос.