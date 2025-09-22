Экзотично и ново: Музыкальный критик Соседов высказался об участниках Интервидения
Обложка © Telegram / Интервидение 2025
Исключительная широта представленных культур и стилей стала отличительной чертой нынешнего конкурса Интервидение, заявил музыкальный критик Сергей Соседов. Он подчеркнул, что в этом году публика имела возможность насладиться номерами, которые редко можно увидеть на мировых музыкальных площадках.
«Были представлены разные песенные культуры, разные вокальные манеры, этнические стили. Это экзотично для нас, потому что обычно на подобных конкурсах доминируют европейские и англосаксонские артисты. Музыка Африки и Азии представлена гораздо реже, но именно здесь им открыли дорогу», — сказал Соседов в беседе с «Постньюс».
По мнению критика, шансы на победу имели многие. Он отметил, что вьетнамский певец Дык Фук, ставший победителем, представил простую, но мелодичную песню. Также были упомянуты киргизское трио NOMAD и китайский исполнитель Ван Си, чьи глубокие басовые ноты Соседов назвал впечатляющими.
Напомним, что мероприятие прошло 20 сентября. Россию на конкурсе представлял певец Ярослав Дронов с песней «Прямо по сердцу». Однако позже артист попросил жюри не оценивать его выступление. Победителем Интервидения стал певец из Вьетнама Дык Фук. Он выразил желание направить часть своего выигрыша на благотворительность в России.