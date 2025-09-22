Экзотично и ново: Музыкальный критик Соседов высказался об участниках Интервидения

Исключительная широта представленных культур и стилей стала отличительной чертой нынешнего конкурса Интервидение, заявил музыкальный критик Сергей Соседов. Он подчеркнул, что в этом году публика имела возможность насладиться номерами, которые редко можно увидеть на мировых музыкальных площадках.

«Были представлены разные песенные культуры, разные вокальные манеры, этнические стили. Это экзотично для нас, потому что обычно на подобных конкурсах доминируют европейские и англосаксонские артисты. Музыка Африки и Азии представлена гораздо реже, но именно здесь им открыли дорогу», — сказал Соседов в беседе с «Постньюс».