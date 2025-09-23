«Долг кровью»: Кореевед объяснил, что для КНДР значат бои в Курской области

КНДР расценивает участие своих военнослужащих в боях за освобождение Курской области от украинских войск как символическую «уплату долга» перед Россией. Об этом «Ленте.ру» сообщил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Константин Асмолов.

«Насколько я понимаю, участие в боях за Курскую область воспринимается как возвращение «долга кровью». То есть советская армия помогла в 1945 году освободить Корею и вот северяне отплатили за это», — сказал он.

По словам исследователя, участие северокорейцев в боях имеет для Пхеньяна особое значение: впервые за долгое время страна открыто признала присутствие своих военных за пределами территории. Кроме того, десятки тысяч жителей КНДР пожертвовали средства на возведение мемориального комплекса и улицы в честь воинов, участвовавших в операции в Курской области.

«Ещё сильнее укрепляется массовый героизм и общенародное патриотическое рвение, вдохновлённые героическим духом павших участников боевых действий из отрядов, принимающих участие в зарубежных операциях», — отметил эксперт.

Асмолов подчеркнул, что заявления лидера КНДР Ким Чен Ына о создании «секретного оружия» вызывают тревогу на Западе. Там опасаются, что Россия может передать Пхеньяну особые технологии. При этом эксперт уточнил, что большинство современных образцов вооружений Северная Корея производит самостоятельно.

«Если есть что-то, чем мы могли бы помочь России, то мы обязательно это сделаем и будем считать это братским долгом. Мы сделаем всё для того, чтобы помочь», — сказал Асмолов.