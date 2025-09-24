Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 22:49

Трамп: США продолжат продавать оружие НАТО, а альянс будет им распоряжаться

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты продолжат продавать вооружения НАТО, а альянс может распоряжаться ими по своему усмотрению. Соответствующее сообщение республиканец опубликовал у себя в соцсети Truth Social.

«Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, и НАТО может делать с ним всё, что захочет. Удачи всем!» — написал президент США.

Зеленский заявил, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности
Зеленский заявил, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности

В этой же публикации Трамп заявил, что при поддержке со стороны Североатлантического блока и Европейского союза Украина якобы сможет вернуть территории и даже «пойти дальше». Он назвал действия России на Украине «бесцельными». При этом хозяин Белого дома заверил, что в любом случае желает «всего наилучшего» как Украине, так и России.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • НАТО
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar