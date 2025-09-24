Трамп: США продолжат продавать оружие НАТО, а альянс будет им распоряжаться
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты продолжат продавать вооружения НАТО, а альянс может распоряжаться ими по своему усмотрению. Соответствующее сообщение республиканец опубликовал у себя в соцсети Truth Social.
«Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, и НАТО может делать с ним всё, что захочет. Удачи всем!» — написал президент США.
В этой же публикации Трамп заявил, что при поддержке со стороны Североатлантического блока и Европейского союза Украина якобы сможет вернуть территории и даже «пойти дальше». Он назвал действия России на Украине «бесцельными». При этом хозяин Белого дома заверил, что в любом случае желает «всего наилучшего» как Украине, так и России.
