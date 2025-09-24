Трамп: США продолжат продавать оружие НАТО, а альянс будет им распоряжаться

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты продолжат продавать вооружения НАТО, а альянс может распоряжаться ими по своему усмотрению. Соответствующее сообщение республиканец опубликовал у себя в соцсети Truth Social.

«Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, и НАТО может делать с ним всё, что захочет. Удачи всем!» — написал президент США.