Суд Москвы постановил заочно арестовать Каца* за нарушение закона об иноагентах

Хорошевский суд Москвы постановил заочно арестовать блогера Максима Каца*, в отношении которого возбудили уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п.1 ч.2 ст.29 УПК РФ; ст.108 УПК РФ) Каца М.Е.*», — следует из картотеки судов Москвы.

