Стало известно, кому перед смертью звонил экс-чиновник Росреестра из консульства Армении
Адвокаты Авакяна рассказали о беседе с ним перед смертью в консульстве Армении
Борис Авагян. Обложка © factor.am
Адвокат бывшего сотрудника Росреестра Бориса Авакяна говорила с подзащитным по телефону незадолго до его смерти в здании генерального консульства Армении в Санкт-Петербурге. Наталья Черникова сомневается, что он мог свести счёты с жизнью.
Она объяснила, что Авакян был глубоко религиозным человеком и осознавал последствия такого ухода из жизни. Кроме того, юрист охарактеризовала своего клиента как борца, не привыкшего к поражениям.
«Он прекрасно знает, что такое суицид. Он достаточно умный человек, он считает последствия дальше какого-то события. Я не думаю, что он как-то не подумал об этом», — заявила адвокат Наталья Черникова в беседе с RT.
За пару часов до смерти Авакян также разговаривал по телефону с ещё одним своим адвокатом Константином Тарасенко. Их беседа состоялась в примерно в 02:30. Они обсуждали дальнейшую стратегию защиты по уголовному делу.
«Мы разговаривали о его дальнейшей стратегии защиты по уголовному делу. Он был абсолютно жизнерадостным человеком. Никогда не видел его в подавленном состоянии», — рассказал Тарасенко газете «Известия».
Напомним, 23 сентября Авакян сбежал из Кронштадтского суда в Санкт-Петербурге, где ему должны были избрать меру пресечения в связи с делом о неуплате таможенных платежей. Пытаясь избежать задержания, он укрылся в здании консульства Армении, которое согласно международному праву является территорией иностранного государства, и куда российские правоохранительные органы не имели права доступа. Утром 24 сентября появилась информация о смерти Авакяна в туалете консульства. Петербургским силовикам не дали осмотреть тело.
