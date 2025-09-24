Стало известно, кому перед смертью звонил экс-чиновник Росреестра из консульства Армении

Адвокат бывшего сотрудника Росреестра Бориса Авакяна говорила с подзащитным по телефону незадолго до его смерти в здании генерального консульства Армении в Санкт-Петербурге. Наталья Черникова сомневается, что он мог свести счёты с жизнью.

Она объяснила, что Авакян был глубоко религиозным человеком и осознавал последствия такого ухода из жизни. Кроме того, юрист охарактеризовала своего клиента как борца, не привыкшего к поражениям.

«Он прекрасно знает, что такое суицид. Он достаточно умный человек, он считает последствия дальше какого-то события. Я не думаю, что он как-то не подумал об этом», — заявила адвокат Наталья Черникова в беседе с RT.

За пару часов до смерти Авакян также разговаривал по телефону с ещё одним своим адвокатом Константином Тарасенко. Их беседа состоялась в примерно в 02:30. Они обсуждали дальнейшую стратегию защиты по уголовному делу.

«Мы разговаривали о его дальнейшей стратегии защиты по уголовному делу. Он был абсолютно жизнерадостным человеком. Никогда не видел его в подавленном состоянии», — рассказал Тарасенко газете «Известия».