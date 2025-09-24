«‎Открывается новый раунд»: Украине предрекли жёсткие удары после «‎отречения» Трампа

Украинский конфликт вступает в новую фазу после громких заявлений президента США Дональда Трампа об отказе от попыток разрешить ситуацию дипломатическим путём. Сейчас могут быть сняты все ограничения на жёсткие удары, считает российский политолог Алексей Чеснаков.

«Открывается новый раунд военного противостояния (...) Жёсткие удары на фоне попыток мирного урегулирования выглядели бы неуместно. Теперь таких ограничений нет», — пояснил он в соцсетях.

По мнению эксперта, Трамп полагает, что стороны конфликта должны сами прийти к выводу, что военные методы достижения цели не работают, и вновь сесть за стол переговоров. Вот тут-то снова и появится Трамп, готовый оказать посреднические услуги при налаживании контактов, подчеркнул политолог. Он допустил, что последние заявления главы Белого дома могут затянуть спецоперацию как минимум ещё на полгода.