В Удмуртии объявлена беспилотная опасность

В Удмуртии официально ведён режим «Беспилотная опасность». О данном решении проинформировал председатель государственного комитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин.

«На территории Удмуртской Республики объявлен режим «Беспилотная опасность», — написал он в своём телеграм-канале. Как сообщает издание, комментируя ситуацию, Шуткин призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать установленные правила безопасности.