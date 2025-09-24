Интервидение
24 сентября, 17:45

В Удмуртии объявлена беспилотная опасность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Kondratiuk-Swiacka

В Удмуртии официально ведён режим «Беспилотная опасность». О данном решении проинформировал председатель государственного комитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин.

«На территории Удмуртской Республики объявлен режим «Беспилотная опасность»,написал он в своём телеграм-канале. Как сообщает издание, комментируя ситуацию, Шуткин призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать установленные правила безопасности.

Захарова назвала сигналом для Евросоюза налёт дронов ВСУ на Новороссийск
Напомним, сегодня Новороссийск подвергся атаке воздушных и морских беспилотников. СМИ сообщали о троих погибших. По уточнённой информации мэра города Андрея Кравченко, в результате инцидента погибли два человека, ещё одиннадцать получили ранения. Глава администрации отдельно отметил, что среди пострадавших нет несовершеннолетних.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

