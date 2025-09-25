Директора Нарвского музея в Эстонии заочно приговорили к 10 годам колонии в России

Она признана виновной в совершении 4 эпизодов преступления, предусмотренного п. «б», «д» ч. 2 ст. 207 УК РФ (фейки об армии РФ) и ч. 4 ст. 354 УК РФ (реабилитация нацизма). Сморжевских-Смирновой назначено наказание в виде 10 лет колонии общего режима. Помимо этого ей на 5 лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием интернет-сайтов. Вердикт не вступил в силу и может быть обжалован в апелляции.