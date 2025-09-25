Генерал из Госдумы раскрыл тайную переброску истребителей НАТО и сил ПВО к границам России

Европейские страны пытаются тайно разместить авиацию и средства противовоздушной обороны (ПВО) на российских границах, первые самолёты из Великобритании и Франции замечены у наших рубежей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, уточнив, что НАТО прикрывает переброску сил фейками о якобы нарушении Россией воздушных границ стран ЕС.

«Им [европейцам] пока не хватает духа, конечно, на что-то более серьёзное. Но надо понимать, что, возможно, под прикрытием вот этой болтовни идёт скрытное развёртывание и подготовка к передислоцированию авиации и средств ПВО на границу с Россией либо с Украиной. Мы внимательно отслеживаем ситуацию и уже фиксируем перемещение ряда самолётов из Франции, из Великобритании», — уточнил генерал-полковник в беседе с ТАCC.

По оценке Картаполова, сейчас в Европе «у руля стоят абсолютно безответственные политики, которым плевать на собственных граждан», поэтому России стоит быть настороже. Из списка представляющих опасность стран он исключил только Венгрию, Словакию и Сербию. Все остальные государства политик назвал марионетками ЕС, которые делают то, что им скажут. А решать проблемы с помощью диалога с европейскими лидерами он считает «абсолютно бессмысленным и бесполезным». Картаполов отметил, что уровень их интеллекта крайне низкий, а уровень бессовестности – невообразимо высокий.