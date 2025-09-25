Раскрыты последствия повышения НДС до 22% для инфляции и роста экономики
Эксперт Бархота: Рост НДС до 22% негативно повлияет на инфляцию
Обложка © Life.ru
Повышение НДС приведёт к автоматическому росту розничных цен и усилит инфляционное давление, заявил эксперт банковского рынка Андрей Бархота. По его словам, НДС, будучи косвенным налогом, уже включён в стоимость товаров, что делает его простым в администрировании и надёжным источником пополнения бюджета даже в кризисные периоды.
Специалист подчеркнул, что налоговые поступления лидируют среди источников пополнения государственного бюджета. При этом производители и торговые сети традиционно перекладывают рост налоговой нагрузки на конечного потребителя, что ведёт к сокращению располагаемых доходов домохозяйств и негативно отражается на потребительской активности.
«Это окажет негативное воздействие на потребление, экономический рост и инфляцию», — уверен собеседник «Москвы 24».
Напомним, ранее Минфин РФ выступил с инициативой увеличить размер НДС с существующих 20% до 22%, при этом оставив неизменной льготную ставку в 10% для социально значимых товаров. Позже в Госдуме назвали Life.ru последствия повышения НДС до 22%.
Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.