25 сентября, 07:48

Раскрыты последствия повышения НДС до 22% для инфляции и роста экономики

Эксперт Бархота: Рост НДС до 22% негативно повлияет на инфляцию

Повышение НДС приведёт к автоматическому росту розничных цен и усилит инфляционное давление, заявил эксперт банковского рынка Андрей Бархота. По его словам, НДС, будучи косвенным налогом, уже включён в стоимость товаров, что делает его простым в администрировании и надёжным источником пополнения бюджета даже в кризисные периоды.

Специалист подчеркнул, что налоговые поступления лидируют среди источников пополнения государственного бюджета. При этом производители и торговые сети традиционно перекладывают рост налоговой нагрузки на конечного потребителя, что ведёт к сокращению располагаемых доходов домохозяйств и негативно отражается на потребительской активности.

«Это окажет негативное воздействие на потребление, экономический рост и инфляцию», — уверен собеседник «Москвы 24».

Напомним, ранее Минфин РФ выступил с инициативой увеличить размер НДС с существующих 20% до 22%, при этом оставив неизменной льготную ставку в 10% для социально значимых товаров. Позже в Госдуме назвали Life.ru последствия повышения НДС до 22%.

