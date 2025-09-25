Саркози признали виновным в сговоре для получения €50 млн от Каддафи

Парижский суд вынес обвинительный приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. Инстанция посчитала доказанным, что он выиграл выборы на главный пост в стране в 2007 году при помощи 50 миллионов евро от ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Саркози признан виновным в преступном сговоре для получения денег, а по другим статьям обвинения — в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции – оправдан. Бывшего главу предвыборного штаба Саркози Клода Геана признали виновным в преступном сговоре, пассивной коррупции, пассивной торговле влиянием, подделке документов и использовании подлога и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. А экс-глава министерств иммиграции, труда и внутренних дел Брис Ортефе признан виновным по статье о преступном сговоре.

Приговор Саркози и другим фигурантам ещё не вынесли. Но обвинение запрашивало для экс-президента семь лет тюрьмы, штраф в €300 тыс. и лишение права избираться в течение пяти лет.