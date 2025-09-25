Саркози признали виновным в сговоре для получения €50 млн от Каддафи
Парижский суд вынес обвинительный приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. Инстанция посчитала доказанным, что он выиграл выборы на главный пост в стране в 2007 году при помощи 50 миллионов евро от ливийского диктатора Муаммара Каддафи.
Саркози признан виновным в преступном сговоре для получения денег, а по другим статьям обвинения — в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции – оправдан. Бывшего главу предвыборного штаба Саркози Клода Геана признали виновным в преступном сговоре, пассивной коррупции, пассивной торговле влиянием, подделке документов и использовании подлога и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. А экс-глава министерств иммиграции, труда и внутренних дел Брис Ортефе признан виновным по статье о преступном сговоре.
Приговор Саркози и другим фигурантам ещё не вынесли. Но обвинение запрашивало для экс-президента семь лет тюрьмы, штраф в €300 тыс. и лишение права избираться в течение пяти лет.
Напомним, в отношении бывшего президента Франции Николя Саркози (2007-2012 гг.) шли судебные разбирательства по нескольким уголовным делам. Саркози стал первым французским лидером, приговорённым к ношению электронного браслета за превышение лимита финансирования избирательной кампании 2012 года, а в мае апелляционный суд оставил в силе приговор по «делу о прослушке» — 1 год тюрьмы реально и 2 года условно. Защита 70-летнего политика, которому также грозил штраф в 300 тысяч евро, отвергал все обвинения.
