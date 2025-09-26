Почему кот ходит мимо лотка? Срочно поверьте эти 5 вещей и бегите к ветеринару

Ваш пушистый друг всегда был образцом чистоплотности, аккуратно справлял нужду в положенном месте, а теперь словно забыл дорогу к лотку? Не спешите винить коварного питомца в мести за недостаток внимания или невкусный корм. Мы изучили советы ведущих ветеринаров, поведенческих специалистов и опыт тысяч кошатников, чтобы разобраться в этой деликатной, но очень распространённой проблеме. Оказывается, за каждым «промахом» стоит веская причина, которую можно и нужно устранить.

Болезнь маскируется под вредность

Кот перестал ходить в лоток: что делать владельцу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tanya Plotnikova

Первое правило для любого хозяина кота, который вдруг начал ходить мимо лотка, — срочно к ветеринару! Цистит, мочекаменная болезнь, проблемы с почками, воспаление кишечника — все эти недуги могут проявляться именно нечистоплотным поведением. Представьте: у кота болит живот каждый раз, когда он садится в лоток. Естественно, животное начинает ассоциировать это место с болью и ищет альтернативы. Умная кошка логично рассуждает: лоток равно боль, значит, нужно найти другое место. Особенно часто при болезненном мочеиспускании коты выбирают мягкие поверхности — диваны, подушки, постель хозяев. Им кажется, что там будет не так больно. Анализ мочи покажет, есть ли воспаление, а УЗИ поможет исключить камни и другие патологии. Только после того, как врач даст заключение о полном здоровье питомца, можно искать поведенческие причины.

Лоток превратился в туалет ужасов

Представьте, что вам предложили воспользоваться общественным туалетом, который неделю не убирали. Примерно такие же ощущения испытывает кот, когда лоток давно не чистили или используется неподходящий наполнитель. Кошки — невероятные чистюли, и даже малейший неприятный запах может отпугнуть их от туалета. Слишком маленький лоток — ещё одна причина отказа. Взрослому коту нужно пространство, чтобы развернуться, устроиться поудобнее, покопаться в наполнителе. Если питомец вырос, а лоток остался котячьим, неудивительно, что он ищет более просторные места. Высокие бортики тоже могут стать проблемой, например, для пожилых котов с артритом. Им просто больно перелезать через препятствие. А ароматизированные наполнители, которые кажутся нам такими приятными, для чувствительного кошачьего носа могут пахнуть как химическая лаборатория.

Стресс заставляет забыть все правила

Проблемы с лотком у кошек: медицинские и поведенческие причины. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Кошки — консерваторы до мозга костей. Любое изменение в привычном укладе жизни может вызвать у них настоящий стресс. Переезд, новый член семьи, появление другого питомца, смерть близкого человека или животного, даже перестановка мебели — всё это способно превратить воспитанного кота в нарушителя туалетных правил. Особенно остро реагируют на изменения пожилые животные. Если вы недавно завели второго кота, первый может начать метить территорию, доказывая своё право на жилплощадь. Появление ребёнка тоже вызывает ревность и желание привлечь внимание хозяев любыми способами. Кошка может писать на детские вещи или в кроватку, показывая своё недовольство конкурентом. Даже смена работы хозяина, из-за которой меняется режим дня, может стать причиной туалетных проблем.

География имеет значение

Местоположение лотка играет огромную роль в кошачьем туалетном этикете. Если туалет стоит в проходном месте, где постоянно ходят люди, кот может стесняться им пользоваться. Животные инстинктивно ищут укромные уголки для справления нужды — так заложено природой. Слишком шумное место тоже не подходит: рядом со стиральной машиной или в коридоре у входной двери кот не будет чувствовать себя в безопасности. Некоторые хозяева ставят лоток в туалет или ванную, но, если дверь часто заперта, питомец может не добраться до своего туалета. А если лоток стоит рядом с мисками для еды, кот откажется им пользоваться из соображений гигиены. Даже мы не едим в туалете! Многие пушистики предпочитают иметь отдельные лотки для малой и большой нужды — это нормально, не экономьте на дополнительном туалете.

Гормональный бунт против порядка

Как отучить кота ходить мимо лотка: пошаговая инструкция. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ANURAK PONGPATIMET

Половозрелые коты и кошки могут внезапно начать метить территорию, даже если раньше были примерными. У котов это проявляется мочеиспусканием на вертикальные поверхности — стены, углы мебели, двери. Кошки во время течки тоже могут забыть о лотке и справлять нужду где попало. Беременные ушастики иногда ищут новые места для туалета, готовясь к родам. Пожилые животные с возрастными изменениями в мозге могут просто забывать, где находится лоток, или не успевать до него добраться. У старых котов развивается своеобразная деменция — они дезориентируются в пространстве, могут мяукать без причины и, конечно, нарушать туалетные правила. Стерилизация и кастрация помогают справиться с гормональными причинами, но проводить их нужно до года, то есть до того, как нежелательное поведение закрепится как привычка.