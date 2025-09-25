Действия Владимира Зеленского направлены на конвертацию военных ударов в политическую и финансовую поддержку Запада, заявил первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук, комментируя кровавую атаку ВСУ на Новороссийск. По его словам, именно эта стратегия позволяет киевскому режиму добиваться выделения средств.

Политолог уверен, что для противодействия этой тактике важны два ключевых шага: срочное наращивание военного потенциала России и нанесение критического поражения Украине, включая уничтожение её политической и военной элиты. Эксперт провёл параллель с действиями Израиля, который, несмотря на международную реакцию, устраняет своих противников.

«Вы сами видели, как Израиль уничтожает своих политических врагов. Все возмущаются, но принимают это. Если же страна не уничтожает своих политических и военных врагов в ходе боевых действий, это считают слабостью», — отметил доктор политических наук.