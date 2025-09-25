В России призвали уничтожить устроившего кровавую атаку на Новороссийск Зеленского
Политолог Пинчук призвал уничтожить Зеленского за атаку ВСУ на Новороссийск
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
Действия Владимира Зеленского направлены на конвертацию военных ударов в политическую и финансовую поддержку Запада, заявил первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук, комментируя кровавую атаку ВСУ на Новороссийск. По его словам, именно эта стратегия позволяет киевскому режиму добиваться выделения средств.
Политолог уверен, что для противодействия этой тактике важны два ключевых шага: срочное наращивание военного потенциала России и нанесение критического поражения Украине, включая уничтожение её политической и военной элиты. Эксперт провёл параллель с действиями Израиля, который, несмотря на международную реакцию, устраняет своих противников.
«Вы сами видели, как Израиль уничтожает своих политических врагов. Все возмущаются, но принимают это. Если же страна не уничтожает своих политических и военных врагов в ходе боевых действий, это считают слабостью», — отметил доктор политических наук.
Напомним, 24 сентября Новороссийск подвергся атаке воздушных и морских беспилотников, среди мирных граждан есть жертвы, в том числе дети. Позже появились страшные последствия смертельной атаки ВСУ на Новороссийск. Мэр города Андрей Кравченко отметил, что семьи погибших получат по 1,5 млн рублей.
