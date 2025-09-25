России необходима армия численностью не менее трёх миллионов человек для обеспечения безопасности страны, уверен заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, текущей численности в полтора миллиона военнослужащих недостаточно для защиты протяжённых границ и воздушного пространства РФ.

Военный эксперт подчеркнул, что увеличение численности войск не только повысит обороноспособность, но и окажет положительное влияние на социально-экономическую ситуацию в стране, так как создаст новые рабочие места и обеспечит граждан стабильным доходом. Соответствующие расчёты проводились в Генштабе более 10-15 лет назад и подтвердили необходимость трёхмиллионной армии для нейтрализации всех потенциальных угроз.

«Значительные траты на оборону окупятся. С нами будут разговаривать на равных. А если будут бояться, значит, будут уважать, а если тронут — полетят до Ла-Манша», — заключил собеседник NEWS.ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что после завершения СВО Россия продолжит развивать современную армию. Глава государства подчеркнул, что окончание текущих боевых действий никоим образом не умаляет значимости вооружённых сил для страны в долгосрочной перспективе. Кроме того, политик отметил, что Россия в разы нарастила выпуск ряда вооружений, качество тоже выросло.