Два человека госпитализированы с ботулизмом в ХМАО

Семейная пара попала в больницу с ботулизмом в Мегионе (ХМАО). По данным SHOT, супруги (55 и 59 лет) госпитализированы в Нижневартовскую больницу и находятся в тяжёлом состоянии.

Мужчине и женщине стало плохо после обеда. Сейчас их состояние пытаются стабилизировать врачи, а эксперты выясняют, какая еда стала источником заражения.

Напомним, что в 2024 году в России произошло массовое заражение ботулизмом — случаи были зафиксированы в Москве и ряде других регионов. Тогда все заболевшие употребляли блюда с тунцом и фасолью. В результате той вспышки умерло два человека.