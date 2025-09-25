Попытки Владимира Зеленского представить президента США Дональда Трампа как посредника, способного повлиять на позицию КНР по украинскому конфликту, являются нереалистичными, заявил политолог Малек Дудаков. По его словам, американо-китайские отношения находятся в глубоком кризисе из-за неразрешённых торговых противоречий, что делает подобный сценарий невозможным.

Американист также подчеркнул, что Вашингтон уже пытался использовать Пекин для давления на Москву после победы Трампа на выборах, но эта стратегия не принесла результатов. Эксперт констатировал, что противники России продолжают безуспешно искать рычаги влияния на её политику.

«Нет этого рычага давления, как бы отчаянно Трамп ни пытался его найти», — заключил собеседник 360.ru.