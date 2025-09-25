Замечтавшегося о давлении Китая на Россию Зеленского спустили с небес на землю
Политолог Дудаков: Слова Зеленского о давлении Китая на Россию нереалистичны
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
Попытки Владимира Зеленского представить президента США Дональда Трампа как посредника, способного повлиять на позицию КНР по украинскому конфликту, являются нереалистичными, заявил политолог Малек Дудаков. По его словам, американо-китайские отношения находятся в глубоком кризисе из-за неразрешённых торговых противоречий, что делает подобный сценарий невозможным.
Американист также подчеркнул, что Вашингтон уже пытался использовать Пекин для давления на Москву после победы Трампа на выборах, но эта стратегия не принесла результатов. Эксперт констатировал, что противники России продолжают безуспешно искать рычаги влияния на её политику.
«Нет этого рычага давления, как бы отчаянно Трамп ни пытался его найти», — заключил собеседник 360.ru.
Напомним, ранее Трамп назвал Индию и Китай спонсорами конфликта на Украине. Он также отметил, что хорошие отношения с Путиным не помогли урегулировать конфликт на Украине. При этом Зеленский заявил, мол Трамп больше доверяет ему, чем президенту России.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.