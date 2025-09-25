Потерявшему лицо Макрону пришли плохие вести после «‎больного» троллинга Эрдогана и Зеленского

Франция утратила влияние и больше не считается серьёзным игроком на мировой арене, а его президента Эмманюэля Макрона не воспринимают всерьёз ни внутри страны, ни за её пределами. Такое резкое заявление сделал доцент РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов.

«Франция сегодня не является мировым игроком. Франция сегодня не является даже региональным игроком. Франция после наполеоновских войн ни одного сражения не выиграла. Она всё проиграла», — заявил Олег Глазунов «Постньюс».

Политолог убеждён, что Макрона перестали воспринимать всерьёз внутри Франции и за её пределами. По его оценке, после Шарля де Голля стране не везёт на сильных лидеров, и каждый новый президент оказывается слабее предыдущего. Будущее республики выглядит крайне неопределённым, считает он. Глазунов не исключает, что Франция может стать первой европейской страной, где на выборах победит мусульманин из-за доли граждан, исповедующих ислам.