Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 12:31

«Опять пробки?» Над везде опаздывающим Макроном посмеялся даже Зеленский

Зеленский посмеялся над Макроном из-за опоздания на встречу в Нью-Йорке

Обложка © ТАСС / AP / Ludovic Marin

Обложка © ТАСС / AP / Ludovic Marin

Владимир Зеленский пошутил президентом Франции Эмманюэлем Макроном из-за его опоздания. Они встретились в Нью-Йорке в рамках 80-й Генассамблеи ООН.

Зеленский троллит Макрона. Видео © X / Эмманюэль Макрон

«Опять в пробку попал?» — скаламбурил экс-юморист, обнимаясь с французским лидером.

BFMTV: Макрон опоздал на встречу Зеленского с европейскими лидерами
BFMTV: Макрон опоздал на встречу Зеленского с европейскими лидерами

Напомним, прибывший в Нью-Йорк Эмманюэль Макрон сразу же оказался в неловкой ситуации. Его кортеж остановила полиция, чтобы дать проехать автоколонне президента США Дональда Трампа. Французский лидер прождал несколько минут, и дорогу открыли, но только для пешеходов. В итоге хозяин Елисейского дворца грустно отправился в здание посольства республики на своих двоих. А сегодня, по уже устоявшейся традиции, Макрону досталось и от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — при встрече тот удивился, что у президента Франции иногда могут неплохо идти дела.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Непричёсанный Макрон опоздал на саммит ЕС на полтора часа
Непричёсанный Макрон опоздал на саммит ЕС на полтора часа
BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Эмманюэль Макрон
  • Владимир Зеленский
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar