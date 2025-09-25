«Опять пробки?» Над везде опаздывающим Макроном посмеялся даже Зеленский

Напомним, прибывший в Нью-Йорк Эмманюэль Макрон сразу же оказался в неловкой ситуации. Его кортеж остановила полиция, чтобы дать проехать автоколонне президента США Дональда Трампа. Французский лидер прождал несколько минут, и дорогу открыли, но только для пешеходов. В итоге хозяин Елисейского дворца грустно отправился в здание посольства республики на своих двоих. А сегодня, по уже устоявшейся традиции, Макрону досталось и от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — при встрече тот удивился, что у президента Франции иногда могут неплохо идти дела.