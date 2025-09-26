Современные конфликты, включая кризис на Украине, представляют собой столкновение антропологических проектов, где тело стало последним рубежом борьбы за суверенитет ценностей, заявил культуролог Алексей Кыласов. По его мнению, западный подход, ведущий к трансгуманизму и деконструкции тела как конструкта, противостоит российской традиции, рассматривающей тело как неразрывную связь с духом.

«Мы наблюдаем кризис старых идеологий, таких как либерализм и марксизм, которые потеряли актуальность. Современные проблемы, от пандемии до вооружённых конфликтов, поднимают вопрос о том, кто и как управляет человеческой жизнью. Тело вновь стало политической валютой, и вопрос о праве управлять им стал центральным в дискурсе», — отметил эксперт.

Собеседник RuNews24.ru подчеркнул, что спорт является наглядной сферой проявления биополитики — от контроля над атлетами до массовых практик вроде норм ГТО, формирующих «национальное тело». По его словам, важно альтернативное понимание экзистенциальной цельности, где технологии служат гармоничному развитию человека в соответствии с духовными традициями, а не подавлению его идентичности.