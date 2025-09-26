«Кризис старых идеологий»: Россиянам рассказали, что такое политика тела
Культуролог Кыласов: В наши дни тело человека стало политической валютой
Современные конфликты, включая кризис на Украине, представляют собой столкновение антропологических проектов, где тело стало последним рубежом борьбы за суверенитет ценностей, заявил культуролог Алексей Кыласов. По его мнению, западный подход, ведущий к трансгуманизму и деконструкции тела как конструкта, противостоит российской традиции, рассматривающей тело как неразрывную связь с духом.
«Мы наблюдаем кризис старых идеологий, таких как либерализм и марксизм, которые потеряли актуальность. Современные проблемы, от пандемии до вооружённых конфликтов, поднимают вопрос о том, кто и как управляет человеческой жизнью. Тело вновь стало политической валютой, и вопрос о праве управлять им стал центральным в дискурсе», — отметил эксперт.
Собеседник RuNews24.ru подчеркнул, что спорт является наглядной сферой проявления биополитики — от контроля над атлетами до массовых практик вроде норм ГТО, формирующих «национальное тело». По его словам, важно альтернативное понимание экзистенциальной цельности, где технологии служат гармоничному развитию человека в соответствии с духовными традициями, а не подавлению его идентичности.
Ранее в России предложили ограничить продажу контрацептивов парам, состоящим в браке. С такой инициативой в Госдуму обратился правозащитный центр «Сорок Сороков». Текст обращения есть в распоряжении Life.ru. Однако юрист назвал неконституционной идею запрета презервативов в России. Кроме того, в ГД высмеяли идею запретить презервативы для супругов.
