«Как так можно?!» Чтец по губам раскрыл суть жаркой дискуссии Трампа с супругой в вертолёте
Daily Mail: Трамп и его жена Мелания обсуждали в вертолёте эскалатор в ГА ООН
Дональд и Мелания Трамп. Обложка © ТАСС / EPA / Evan Vucci
Эксперт по чтению по губам Джереми Фримен расшифровал содержание спора между Дональдом Трампом и его супругой Меланией во время вертолётного перелёта. Его выводы опубликовала британская газета Daily Mail.
«Ведущий судебный эксперт по губам Джереми Фримен… заявил, что, по его мнению, Трампы с удивлением говорили о скандале вокруг ситуации с эскалатором в Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе», — пишет издание.
Согласно анализу специалиста, бывший президент США выражал возмущение не в адрес супруги, а касательно инцидента с эскалатором в здании ООН. Фримен утверждает, что Трамп возмущенно спросил: «Как можно так делать?», обсуждая произошедшее с Меланией.
Напомним, представители прессы засняли эмоциональный разговор Дональда Трампа с его женой Меланией в вертолёте. Через иллюминатор видно, что американский лидер делает энергичные жесты, а его супруга в ответ качает головой. Потом президент США указывает на Меланию пальцем. После этого пара вышла к публике, причём оба, казалось, были на взводе.
Стоит уточнить, что ситуация с разозлившим главу Штатов эскалатором произошла 24 сентября на полях ГА ООН — подъёмник остановился в тот момент, когда на нём находился сам Трамп и его супруга. А Белый дом уже призвал провести расследование этого инцидента на предмет саботажа.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.