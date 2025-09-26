«Как так можно?!» Чтец по губам раскрыл суть жаркой дискуссии Трампа с супругой в вертолёте

Эксперт по чтению по губам Джереми Фримен расшифровал содержание спора между Дональдом Трампом и его супругой Меланией во время вертолётного перелёта. Его выводы опубликовала британская газета Daily Mail.

«Ведущий судебный эксперт по губам Джереми Фримен… заявил, что, по его мнению, Трампы с удивлением говорили о скандале вокруг ситуации с эскалатором в Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе», — пишет издание.

Согласно анализу специалиста, бывший президент США выражал возмущение не в адрес супруги, а касательно инцидента с эскалатором в здании ООН. Фримен утверждает, что Трамп возмущенно спросил: «Как можно так делать?», обсуждая произошедшее с Меланией.

Напомним, представители прессы засняли эмоциональный разговор Дональда Трампа с его женой Меланией в вертолёте. Через иллюминатор видно, что американский лидер делает энергичные жесты, а его супруга в ответ качает головой. Потом президент США указывает на Меланию пальцем. После этого пара вышла к публике, причём оба, казалось, были на взводе.