Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 14:27

100 грамм водки могли спасти 19 погибших из-за самогона-убийцы даже на волоске от смерти

Нарколог Исаев: 100 грамм водки могут спасти жизнь при отравлении метанолом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoHelin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoHelin

Единственным эффективным средством первой помощи при отравлении метанолом является употребление качественного этанолсодержащего алкоголя, хватит всего 100 грамм хорошей водки. Об этом заявил врач-нарколог Руслан Исаев, объясняя механизм действия антидота.

«Во-первых, если известно, что человек выпил метанол, нужно сразу же вызывать скорую помощь. Метанол — это сильный яд, приём внутрь может привести к слепоте, тяжёлому поражению органов и смерти. Во-вторых, найти другой алкогольный напиток, в котором гарантированно содержится этанол», — сказал медик «Ленте.ру».

Нарколог подчеркнул, что 100 грамм водки становятся единственным доступным антидотом в домашних условиях, поскольку метанол всасывается очень быстро. Когда состояние стремительно ухудшается, попытки вызвать рвоту или принять сорбенты уже бесполезны — критически важно как можно быстрее ввести в организм этанол. Тогда у пострадавшего будет время дождаться медицинской помощи.

Зрение или жизнь: Врач объяснил, почему безопасного самогона не бывает
Зрение или жизнь: Врач объяснил, почему безопасного самогона не бывает

Ранее сегодня стало известно о массовых отравлениях суррогатным алкоголем в Ленинградской области — утром сообщалось о гибели семи человек. К настоящему моменту цифры выросли более чем вдвое — до 19 жертв. Отрава продавалась по 100 рублей в использованной таре от водки. Самогонщицей оказалась 60-летняя педагог-дефектолог, около 10 лет поставлявшая алкоголь соседу.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar