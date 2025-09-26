100 грамм водки могли спасти 19 погибших из-за самогона-убийцы даже на волоске от смерти
Единственным эффективным средством первой помощи при отравлении метанолом является употребление качественного этанолсодержащего алкоголя, хватит всего 100 грамм хорошей водки. Об этом заявил врач-нарколог Руслан Исаев, объясняя механизм действия антидота.
«Во-первых, если известно, что человек выпил метанол, нужно сразу же вызывать скорую помощь. Метанол — это сильный яд, приём внутрь может привести к слепоте, тяжёлому поражению органов и смерти. Во-вторых, найти другой алкогольный напиток, в котором гарантированно содержится этанол», — сказал медик «Ленте.ру».
Нарколог подчеркнул, что 100 грамм водки становятся единственным доступным антидотом в домашних условиях, поскольку метанол всасывается очень быстро. Когда состояние стремительно ухудшается, попытки вызвать рвоту или принять сорбенты уже бесполезны — критически важно как можно быстрее ввести в организм этанол. Тогда у пострадавшего будет время дождаться медицинской помощи.
Ранее сегодня стало известно о массовых отравлениях суррогатным алкоголем в Ленинградской области — утром сообщалось о гибели семи человек. К настоящему моменту цифры выросли более чем вдвое — до 19 жертв. Отрава продавалась по 100 рублей в использованной таре от водки. Самогонщицей оказалась 60-летняя педагог-дефектолог, около 10 лет поставлявшая алкоголь соседу.
