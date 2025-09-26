Выступая в ООН, Владимир Зеленский столкнулся с равнодушием международной аудитории, заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, во время речи главы киевского режима зал был полупустым, тогда как выступление президента США Дональда Трампа собрало полные трибуны.

«Слушать было не о чем. Зеленский не интересен в отличие от Трампа, во время выступления которого зал был полный. Теперь понятно, что это конфуз», — подчеркнул экс-парламентарий.

Он также отметил, что падение интереса к Зеленскому напоминает кассовый провал в кинематографе, когда зрители голосуют ногами. Это свидетельствует об исчерпанности политического капитала главы киевского режима на международной арене. По этой причине украинские СМИ прифотошопили к его выступлению зрителей.

«Надо помнить, что Зеленский — артист и не любит полупустых залов. <...> Когда-то он собирал залы везде: и в конгрессе, и в ООН. А сейчас на незаконного Зеленского не идут, как на артиста, который плохо играет роль и никому не интересен. Поэтому решили включить искусственный интеллект и дали картинку сзади, якобы народа много», — заключил собеседник NEWS.ru.

Напомним, выступление Зеленского перед делегатами ООН прошло в полупустом зале. Многие места оставались свободными, а от большинства европейских стран присутствовали лишь сотрудники постоянных миссий при ООН. Однако украинские СМИ прифотошопили Зеленскому полный зал на его выступлении.