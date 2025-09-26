Лукашенко: Дальше российскую армию уже не остановить
Обложка © Life.ru
Продвижение российской армии на ключевых направлениях делает её дальнейшее наступление трудноостанавливаемым. Об этом, анализируя текущую географию боевых действий, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По словам Лукашенко, российские подразделения установили контроль над основными крупными населёнными пунктами по всем фронтам. Особых успехов, как подчеркнул политик, им удалось добиться на нескольких отдельных участках, за которыми он наблюдает персонально.
«Я вот так смотрю географически, а что дальше? А дальше уже российскую армию трудно будет остановить», — сказал он в интервью для ВГТРК Павлу Зарубину после встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, сегодня Владимир Путин провёл переговоры с главой Белоруссии в Кремле, встречу лидеры начали с тёплого приветствия, кадры которого Life.ru публиковал. Встреча продлилась больше пяти часов. После этого политики вместе заслушали доклад Генштаба ВС РФ.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.