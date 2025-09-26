Продвижение российской армии на ключевых направлениях делает её дальнейшее наступление трудноостанавливаемым. Об этом, анализируя текущую географию боевых действий, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, российские подразделения установили контроль над основными крупными населёнными пунктами по всем фронтам. Особых успехов, как подчеркнул политик, им удалось добиться на нескольких отдельных участках, за которыми он наблюдает персонально.

«Я вот так смотрю географически, а что дальше? А дальше уже российскую армию трудно будет остановить», — сказал он в интервью для ВГТРК Павлу Зарубину после встречи с президентом России Владимиром Путиным.