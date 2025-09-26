В Кремле ожидают реакцию США на предложение Путина по ДСНВ на этой неделе

Ответ администрации президента США Дональда Трампа на инициативу российского главы Владимира Путина о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) ожидают в Москве в течение текущей недели. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.