Осложнение, а не дефект: В ЕМЦ рассказали о реальной картине сложной операции на почке у подростка

В Москве 15-летний подросток оказался в центре скандала из-за операций на почке. Медицинский юрист Николай Чернышук заявил, что врачи Европейского медцентра (ЕМЦ) оставили в почке инородные предметы, из-за чего мальчику пришлось перенести дополнительную операцию, а семья требует компенсацию более 100 млн рублей. Однако в ЕМЦ опровергли эти обвинения и предоставили Life.ru подробный комментарий по существу ситуации.

Руководитель урологической клиники ЕМС профессор Николай Григорьев отметил, что у пациента с врождённым дефектом мочевой системы до поступления в центр уже было несколько операций без удовлетворительного результата, что связано с особенностями генетики тканей. Врачи центра принимали взвешенные решения и получали консультации ведущих специалистов страны.

Так, первая операция в ЕМЦ прошла без осложнений, пациент был выписан с улучшением. После удаления интубатора (не «трубки для отвода мочи», как указано в публикации юриста) была болезненность, но она была купирована медикаментозно. УЗИ и анализы показывали нормальное состояние почки, не было признаков острой патологии, требующей срочного вмешательства.

Более чем через месяц состояние почки ухудшилось, и была проведена операция нефростомии. Причина обструкции связана с врожденным дефектом тканей, а не с ошибками врачей. Во время операции произошло непреднамеренное нарушение целостности оплетки струны-проводника, фрагменты которой остались в почечной системе. Это осложнение, а не доказательство неправильных действий врачей, пояснили в медцентре.

Фрагменты оплетки не «забыли убрать». Их удаление на момент нефростомии могло осложнить операцию и увеличить риски. Их планировали извлечь во время следующей операции по восстановлению проходимости мочеточника. Мать была предупреждена, но отказалась от продолжения лечения в ЕМЦ и обратилась в другую клинику, где эти фрагменты удалили. Кстати, документы, предоставленные матерью, не подтверждают ухудшение состояния пациента; там упоминается безболезненное мочеиспускание и отсутствие нарушений.

Таким образом, в ЕМЦ подчёривают, что речь идёт о сложном врожденном заболевании с осложнениями, а не о недочётах медицинской помощи. Отказ от продолжения лечения в центре и переход в другую клинику усложнил ситуацию и вызвал общественный резонанс.