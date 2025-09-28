«Ответ прилетит мгновенно»: Лукашенко ответил на угрозы НАТО сбивать самолёты
Обложка © Life.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о немедленной реакции на угрозы НАТО сбивать российские самолёты. Об этом глава соседней республики заявил в интервью Павлу Зарубину, фрагмент их беседы опубликован в Telegram-канале журналиста ВГТРК.
Лукашенко — об угрозах НАТО сбивать самолёты. Видео © Telegram / Зарубин
«Ну пусть попробуют. <...> Ответ прилетит мгновенно», — сказал белорусский лидер.
Лукашенко резко осудил заявления НАТО о намерении сбивать российские самолёты, назвав их «глупыми» и «непродуманными». Он противопоставил этому «соседский» подход Белоруссии, которая, по его словам, предупредила Польшу о пролёте беспилотников, несмотря на то, что могла этого не делать. Лукашенко выразил недоумение по поводу того, что НАТО, получив такое предупреждение, теперь рассматривает возможность агрессивных действий против белорусской и российской авиации.
Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о готовности страны сбивать российские самолёты, нарушившие воздушное пространство республики. Одновременно с этим стало известно, что послы ЕС втайне уведомили Москву о наличии команды НАТО на уничтожение российских истребителей-нарушителей. Президент США Дональд Трамп дал на удары согласие.
