«Ответ прилетит мгновенно»: Лукашенко ответил на угрозы НАТО сбивать самолёты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о немедленной реакции на угрозы НАТО сбивать российские самолёты. Об этом глава соседней республики заявил в интервью Павлу Зарубину, фрагмент их беседы опубликован в Telegram-канале журналиста ВГТРК.

Лукашенко резко осудил заявления НАТО о намерении сбивать российские самолёты, назвав их «глупыми» и «непродуманными». Он противопоставил этому «соседский» подход Белоруссии, которая, по его словам, предупредила Польшу о пролёте беспилотников, несмотря на то, что могла этого не делать. Лукашенко выразил недоумение по поводу того, что НАТО, получив такое предупреждение, теперь рассматривает возможность агрессивных действий против белорусской и российской авиации.