29 сентября, 10:34
В ГД назвали трагедией гибель бабушки и правнука при ударе ВСУ по Воскресенску

Гибель бабушки и правнука при обстреле Подмосковья ВСУ является трагедией. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

«Такие моменты всегда тяжело комментировать. Соболезнования близким. Это трагедия», — отреагировала Журова.

«Моя копия»: Дядя — о пятилетнем Ване, жизнь которого оборвалась во время атаки ВСУ на Подмосковье

Напомним, что за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 84 украинских беспилотника над регионами России. Расчёты ПВО перехватили и сбили 24 беспилотника. Большинство из них были уничтожены в воздушном пространстве Брянской области, а четыре — в Московском регионе. Падение обломков одного из аппаратов в Подмосковье привело к гибели двух человек: пожилой женщины и ребёнка. Жизнь погибшего мальчика оборвалась за двое суток до дня рождения.

Обложка © Life.ru

Александра Мышляева
