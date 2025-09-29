В ГД назвали трагедией гибель бабушки и правнука при ударе ВСУ по Воскресенску
Гибель бабушки и правнука при обстреле Подмосковья ВСУ является трагедией. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» высказала депутат Госдумы Светлана Журова.
«Такие моменты всегда тяжело комментировать. Соболезнования близким. Это трагедия», — отреагировала Журова.
Напомним, что за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 84 украинских беспилотника над регионами России. Расчёты ПВО перехватили и сбили 24 беспилотника. Большинство из них были уничтожены в воздушном пространстве Брянской области, а четыре — в Московском регионе. Падение обломков одного из аппаратов в Подмосковье привело к гибели двух человек: пожилой женщины и ребёнка. Жизнь погибшего мальчика оборвалась за двое суток до дня рождения.
