«Мужественный поступок»: Мизулина призвала наградить подростков, которые поймали нападавшего на техникум

16-летний Михаил стал одним из героев, участвовавших в задержании злоумышленника. Инцидент произошёл в классе, когда нападавший ранил учительницу. Увидев это, Михаил и его друг Ваня бросились в погоню за преступником. Им удалось загнать его в угол, но нападавшему удалось вырваться. Михаил немедленно предупредил старшекурсников о том, что нападавший сбежал с ножом. Вскоре он снова настиг злоумышленника и нанес ему несколько ударов, после чего тот был окончательно задержан.