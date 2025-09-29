«Мужественный поступок»: Мизулина призвала наградить подростков, которые поймали нападавшего на техникум
Михаил, который помог задержать нападавшего с ножом на техникум в Архангельске. Обложка © Telegram / SHOT
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает необходимым наградить подростков, участвовавших в задержании вооружённого нападавшего в архангельском техникуме. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.
«Надеюсь, на мужественный поступок ребят обратят внимание в МВД и представят их к наградам», — написала она.
16-летний Михаил стал одним из героев, участвовавших в задержании злоумышленника. Инцидент произошёл в классе, когда нападавший ранил учительницу. Увидев это, Михаил и его друг Ваня бросились в погоню за преступником. Им удалось загнать его в угол, но нападавшему удалось вырваться. Михаил немедленно предупредил старшекурсников о том, что нападавший сбежал с ножом. Вскоре он снова настиг злоумышленника и нанес ему несколько ударов, после чего тот был окончательно задержан.
Сам Михаил заявил журналистам, что действовал без страха, стремясь защитить своих однокурсников и преподавателей. Его увлечения спортом, футболом и хоккеем, вероятно, сыграли роль в его решительности.
Напомним, что сегодня в Архангельске бывший студент техникума Артемий Корюков решил отомстить за своё отчисление. Парень в маске и перчатках ворвался в здание и набросился с ножом на преподавателя по русскому языку, соцпедагога и другого студента, в результате они получили серьёзные ранения. Одна из пострадавших — завуч Ольга Иванова, которую он и винил в своём отчислении. Злоумышленник уже задержан, его помогли скрутить другие студенты. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. За несколько часов до нападения Корюков разместил в соцсетях лозунг радикального террористического движения. В полиции подчеркнули, что ранее молодой человек не состоял на учёте.
