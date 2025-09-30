Бывший сокамерник серийного убийцы Фишера стал баптистом и «шикует» в «Чёрном дельфине»
Убийце сотрудника РИА Новости и его дочери смягчили режим содержания в ИК
Бывшему сокамернику Фишера — убийце, «рождённому во тьме», — смягчили режим содержания в колонии «Чёрный дельфин». Как удалось узнать SHOT, Бориса Голубева, убившего замначальника Главного экономического управления РИА «Новости» Евгения Семакова и его дочь Елизавету, перевели со строгих условий на обычные.
В 1994 году московский суд приговорил Голубева к смертной казни за двойное убийство замначальника Главного экономического управления РИА «Новости» и его дочери, тогда преступнику было 28 лет. В СИЗО подозреваемого посадили вместе с маньяком Сергеем Головкиным, известным в криминальных кругах под псевдонимом Фишер. Обоих приговорили к расстрелу. Но успели казнить только Фишера, после чего был введён мораторий. Голубева отправили в колонию для самых страшных преступников.
Убийца успел отсидеть в застенках 32 года. Как узнал журналист SHOT, он стал образцовым зэком, увлёкся религией (стал баптистом) — и теперь ему доступны «бонусы» в исправительной колонии №6, о которых раньше тот и мечтать не мог.
