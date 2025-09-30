Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 07:01

Бывший сокамерник серийного убийцы Фишера стал баптистом и «‎шикует» в «‎Чёрном дельфине»

Убийце сотрудника РИА Новости и его дочери смягчили режим содержания в ИК

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Бывшему сокамернику Фишера — убийце, «рождённому во тьме», — смягчили режим содержания в колонии «Чёрный дельфин». Как удалось узнать SHOT, Бориса Голубева, убившего замначальника Главного экономического управления РИА «Новости» Евгения Семакова и его дочь Елизавету, перевели со строгих условий на обычные.

Борису Голубеву смягчили условия содержания. Видео © Telegram / SHOT

В 1994 году московский суд приговорил Голубева к смертной казни за двойное убийство замначальника Главного экономического управления РИА «Новости» и его дочери, тогда преступнику было 28 лет. В СИЗО подозреваемого посадили вместе с маньяком Сергеем Головкиным, известным в криминальных кругах под псевдонимом Фишер. Обоих приговорили к расстрелу. Но успели казнить только Фишера, после чего был введён мораторий. Голубева отправили в колонию для самых страшных преступников.

Убийца успел отсидеть в застенках 32 года. Как узнал журналист SHOT, он стал образцовым зэком, увлёкся религией (стал баптистом) — и теперь ему доступны «бонусы» в исправительной колонии №6, о которых раньше тот и мечтать не мог.

Британские тюрьмы за год ошибочно выпустили рекордное число людей
Британские тюрьмы за год ошибочно выпустили рекордное число людей

Ранее Life.ru писал, что битцевский маньяк Александр Пичушкин попросил этапировать его в Мордовию, поскольку его пожилой матери тяжело добираться до «Полярной совы». Суд отказал ему в этой просьбе. Убийца 49 человек также потребовал 100 тысяч рублей от ФСИН за моральные страдания, которые он понёс во время своего пребывания в тюрьме. План маньяка провалился.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar