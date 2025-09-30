«Без второго шанса»: Ветеринар раскрыл, как хозяева губят почки своих кошек

Несбалансированное питание с избытком белка является одной из ключевых ошибок, приводящих к почечной недостаточности у кошек, предупредил ветеринарный врач Михаил Шеляков. По его словам, чрезмерное количество белковой пищи увеличивает нагрузку на почки из-за повышенного образования азотистых соединений, что со временем нарушает фильтрационную функцию органа.

Не менее опасными факторами специалист назвал игнорирование мочекаменной болезни и отсутствие регулярной противопаразитарной профилактики. Запущенные случаи МКБ могут полностью блокировать отток мочи, а хронические глистные инвазии вызывают продолжительную интоксикацию, постепенно разрушающую почки.

Для ранней диагностики проблем эксперт рекомендовал ежегодно проводить комплексное обследование, включающее биохимический анализ крови, УЗИ и исследование мочи. Особое внимание следует уделять полному излечению инфекционных заболеваний и контролю веса питомца, поскольку эти факторы напрямую влияют на почечный кровоток и фильтрационную способность органов.

«Почки — орган без «второго шанса»: если начали терять функцию, вернуть «как было» нельзя. Сохранит их именно профилактика — сбалансированный рацион без белкового перегруза, контроль мочекаменной болезни, регулярные обработки от паразитов и плановая диспансеризация», — подчеркнул собеседник URA.ru.

