30 сентября, 08:39

Пострадавшие при нападении на техникум педагоги находятся в стабильном состоянии

Обложка © Telegram / Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО

Обе преподавательницы, пострадавшие в результате нападения бывшего студента в архангельском техникуме, были прооперированы. Сейчас они восстанавливаются, сообщили РИА «Новости» в правительстве Архангельской области.

«Обе женщины были прооперированы, они находятся в стабильном состоянии», — рассказала представительница администрации региона.

Напомним, что 29 сентября в Архангельске отчисленный студент техникума Артемий Корюков попытался свершить возмездие, напав с ножом на преподавателя русского языка, соцпедагога и одного учащегося. Они получили серьёзные травмы. Злоумышленника помогли скрутить другие студенты. Нападавший частично признал вину.

