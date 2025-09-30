Пострадавшие при нападении на техникум педагоги находятся в стабильном состоянии
Обложка © Telegram / Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО
Обе преподавательницы, пострадавшие в результате нападения бывшего студента в архангельском техникуме, были прооперированы. Сейчас они восстанавливаются, сообщили РИА «Новости» в правительстве Архангельской области.
«Обе женщины были прооперированы, они находятся в стабильном состоянии», — рассказала представительница администрации региона.
Напомним, что 29 сентября в Архангельске отчисленный студент техникума Артемий Корюков попытался свершить возмездие, напав с ножом на преподавателя русского языка, соцпедагога и одного учащегося. Они получили серьёзные травмы. Злоумышленника помогли скрутить другие студенты. Нападавший частично признал вину.