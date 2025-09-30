Интервидение
30 сентября, 10:12

Ничего нового: В Кремле оценили заявление Мерца о конце мира для Германии

Песков: Германия давно вовлечена в конфликт, в словах Мерца нет ничего нового

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Берлин уже давно косвенно вовлечён в конфликт на Украине, и в заявлении канцлера ФРГ Фридриха Мерца Кремль не увидел ничего нового. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова немецкого политика о том, что Германия больше не живёт в мире, хотя и не находится в состоянии войны.

«Обратили внимание, но для нас очевидным является тот факт, что косвенно Германия уже давно вовлекла себя в этот конфликт. Поэтому здесь тоже никаких новаций мы не усматриваем», — сказал Песков журналистам.

Напомним, сегодня Фридрих Мерц заявил, что ФРГ живёт не в условиях мирного времени, сославшись на инциденты с неопознанными беспилотниками в небе Германии и Дании. При этом он также не считает текущую ситуацию войной. На днях германский канцлер уже выступал с подобным заявлением, посетовав на регулярные кибератаки и диверсии в отношении цифровой инфраструктуры ФРГ.

Александр Юнашев
