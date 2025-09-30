Ничего нового: В Кремле оценили заявление Мерца о конце мира для Германии

Берлин уже давно косвенно вовлечён в конфликт на Украине, и в заявлении канцлера ФРГ Фридриха Мерца Кремль не увидел ничего нового. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова немецкого политика о том, что Германия больше не живёт в мире, хотя и не находится в состоянии войны.

«Обратили внимание, но для нас очевидным является тот факт, что косвенно Германия уже давно вовлекла себя в этот конфликт. Поэтому здесь тоже никаких новаций мы не усматриваем», — сказал Песков журналистам.