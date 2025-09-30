Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 14:21

10-й фигурант арестован из-за гибели 33 человек от ядовитого самогона в Ленобласти

Суд Петербурга взял под стражу 10-го фигуранта дела об отравлении алкоголем

Обложка © Telegram / Прокуратура Ленинградской области

Обложка © Telegram / Прокуратура Ленинградской области

Октябрьский районный суд Санкт‑Петербурга взял под стражу ещё одного участника дела о массовом отравлении жителей Ленинградской области суррогатным алкоголем. Об этом сообщает пресс‑служба областной прокуратуры.

Фигурант дела об отравлении суррогатным пойлом. Видео © Telegram / Прокуратура Ленинградской области

Речь идет о 48‑летнем Сергее Александрёнке. Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании в его отношении меры пресечения в виде ареста. Суд согласился с позицией обвинения и принял соответствующее решение. Это уже десятый фигурант, которому избрана мера в виде лишения свободы на период расследования.

В Ленобласти арестовали пять человек по делу о массовом отравлении суррогатом
В Ленобласти арестовали пять человек по делу о массовом отравлении суррогатом

По последним данным, 33 человека погибли в Ленинградской области, отравившись суррогатным алкоголем стоимостью 100 рублей за бутылку. Пойло продавалось в использованной таре из-под водки. Такой «нектар» около десяти лет продавала 60-летняя педагог-дефектолог.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar