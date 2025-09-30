10-й фигурант арестован из-за гибели 33 человек от ядовитого самогона в Ленобласти

Октябрьский районный суд Санкт‑Петербурга взял под стражу ещё одного участника дела о массовом отравлении жителей Ленинградской области суррогатным алкоголем. Об этом сообщает пресс‑служба областной прокуратуры.

Речь идет о 48‑летнем Сергее Александрёнке. Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании в его отношении меры пресечения в виде ареста. Суд согласился с позицией обвинения и принял соответствующее решение. Это уже десятый фигурант, которому избрана мера в виде лишения свободы на период расследования.