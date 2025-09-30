10-й фигурант арестован из-за гибели 33 человек от ядовитого самогона в Ленобласти
Суд Петербурга взял под стражу 10-го фигуранта дела об отравлении алкоголем
Обложка © Telegram / Прокуратура Ленинградской области
Октябрьский районный суд Санкт‑Петербурга взял под стражу ещё одного участника дела о массовом отравлении жителей Ленинградской области суррогатным алкоголем. Об этом сообщает пресс‑служба областной прокуратуры.
Фигурант дела об отравлении суррогатным пойлом. Видео © Telegram / Прокуратура Ленинградской области
Речь идет о 48‑летнем Сергее Александрёнке. Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании в его отношении меры пресечения в виде ареста. Суд согласился с позицией обвинения и принял соответствующее решение. Это уже десятый фигурант, которому избрана мера в виде лишения свободы на период расследования.
По последним данным, 33 человека погибли в Ленинградской области, отравившись суррогатным алкоголем стоимостью 100 рублей за бутылку. Пойло продавалось в использованной таре из-под водки. Такой «нектар» около десяти лет продавала 60-летняя педагог-дефектолог.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.