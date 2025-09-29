Количество погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 33

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области продолжает расти. По информации, полученной от источника «Рен-ТВ», общее количество погибших достигло 33 человек.

Смертельные случаи зафиксированы в нескольких районах области: наибольшее число погибших — 22 человека — приходится на Сланцевский район. В Волосовском районе скончались семь человек, в Приозерском — двое. По одному летальному исходу зарегистрировано в Гатчинском и Тосненском районах.