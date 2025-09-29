Количество погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 33
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области продолжает расти. По информации, полученной от источника «Рен-ТВ», общее количество погибших достигло 33 человек.
Смертельные случаи зафиксированы в нескольких районах области: наибольшее число погибших — 22 человека — приходится на Сланцевский район. В Волосовском районе скончались семь человек, в Приозерском — двое. По одному летальному исходу зарегистрировано в Гатчинском и Тосненском районах.
Напомним, что число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области достигло 25 человек. Опасную продукцию продавали по 100 рублей за бутылку в использованной таре из-под водки. Также Life.ru рассказывал историю одной из жертв суррогатного алкоголя. Сбывала суррогат 60-летняя педагог-дефектолог — женщина на протяжении десятилетия продавала самогон своему соседу. Её вместе с сообщниками поместили под стражу.
