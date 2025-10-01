Ограничения сняты в аэропортах Волгограда и Саратова
Обложка © Life.ru
Временные ограничения на приём и выпуск самолётов, введённые из-за воздушной угрозы, сняты в аэропортах Волгограда и Саратова. Об этом объявили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром ушёл один самолёт», — уточнил официальный представитель ведомства Артём Кореняко в Telegram.
Сведений об отправке самолётов на запасные аэродромы из-за закрытия аэропорта Саратова нет.
В Волгограде ограничения ввели сегодня в районе часа ночи. В аэропорту Саратова ввели план «Ковёр» после 5 утра. Позже Минобороны РФ отчиталось, что за ночь восемь дронов были сбиты над территорией Белгородской области, ещё восемь – над Ростовской, три – над Саратовской и один – над Воронежской. Все 20 целей были уничтожены без последствий для гражданского населения.
