1 октября, 10:42

Песков обвинил ЕС в создании препятствий для торговых судов на Балтике

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Российские Вооружённые силы вынуждены реагировать на провокационные действия прибрежных государств, создающие препятствия для свободы торгового судоходства, в том числе в Балтийском море. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В ряде акваторий, в том числе и на Балтике, европейские страны, прибрежные государства предпринимают очень много провокационных действий, которые, с нашей точки зрения, абсолютно не способствуют обеспечению свободы торгового судоходства», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что подобные действия иногда вынуждают российские Вооружённые силы принимать ответные меры для наведения порядка.

Ранее помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Запад стремится превратить Балтийское море в пространство для ведения гибридной войны с Россией. В качестве подтвеждения своему выводу он напомнил о ряде странных повреждений подводных кабелей и попытках захвата российских судов.

