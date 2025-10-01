Песков обвинил ЕС в создании препятствий для торговых судов на Балтике
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Российские Вооружённые силы вынуждены реагировать на провокационные действия прибрежных государств, создающие препятствия для свободы торгового судоходства, в том числе в Балтийском море. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В ряде акваторий, в том числе и на Балтике, европейские страны, прибрежные государства предпринимают очень много провокационных действий, которые, с нашей точки зрения, абсолютно не способствуют обеспечению свободы торгового судоходства», — сказал официальный представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что подобные действия иногда вынуждают российские Вооружённые силы принимать ответные меры для наведения порядка.
Ранее помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Запад стремится превратить Балтийское море в пространство для ведения гибридной войны с Россией. В качестве подтвеждения своему выводу он напомнил о ряде странных повреждений подводных кабелей и попытках захвата российских судов.
