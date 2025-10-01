Смерть 38 человек от самогона-убийцы вылилась в 14 арестов в Ленобласти
В Ленобласти арестован 14-й обвиняемый по делу о смерти 38 человек от самогона
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films
В Ленинградской области заключён под стражу очередной участник преступной группы, занимавшейся производством и сбытом смертельно опасной алкогольной продукции. Информацию об очередном аресте распространила объединённая пресс-служба судов региона.
«Волосовским районным судом Ленинградской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 26 суток в отношении ещё одного фигуранта уголовного дела о производстве и продаже алкогольной продукции на территории Ленинградской области», — говорится в сообщении.
Это уже 14-й обвиняемый, взятый под стражу по резонансному делу о массовых смертельных отравлениях суррогатным алкоголем в регионе. Расследование продолжается, и число задержанных может возрасти.
Смертельно опасный самогон продавался по цене 100 рублей за бутылку в бывшей в употреблении таре из-под водки. По предварительным данным, сбытом суррогата на протяжении десяти лет занималась 60-летняя педагог-дефектолог, которая поставляла пойло соседу. К данному моменту в Ленинградской области от отравления алкогольным суррогатом умерли уже 38 человек.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.