2 октября, 07:17

«Антироссийский хайп»: Раскрыты цели визита британской принцессы Анны на Украину

Политолог Ведутов: Для европейских элит посещение Украины является туризмом

Владимир Зеленский и принцесса Анна. Обложка © ТАСС / AP / Thomas Peter

Визит принцессы Анны, сестры короля Великобритании Карла III, на Украину представляет собой форму «селебрити-туризма» для европейских элит, заявил политолог Олег Ведутов. По его словам, такие поездки позволяют политикам демонстрировать личную храбрость и повышать собственную значимость за счёт участия в международных процессах.

Собеседник 360.ru предположил, что Украина может предлагать высокопоставленным гостям формы отдыха, недоступные в их странах, сославшись на случай с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Что касается послания от короля Карла III, переданного через принцессу Анну, эксперт оценил его как рекомендательное, учитывая декоративный характер монаршей власти в Великобритании. Однако Лондон рассматривается как один из главных инициаторов агрессивной политики Киева.

«Она (Великобритания — прим. Life.ru) инициатор санкций, инициатор антироссийского хайпа. Можно сказать, что Украина — территория, используемая для борьбы с Россией», — заключил политолог.

Напомним, ранее Владимир Зеленский провёл встречу с младшей сестрой короля Великобритании Карла III, единственной дочерью королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Принцесса Анна приехала в Киев с необъявленным визитом. В ходе встречи она вручила Зеленскому послание от Карла III.

