3 октября, 16:03

Дело об отравлении суррогатом в Ленобласти пополнилось первым пострадавшим из Петербурга

ТАСС: Петербуржец пострадал от отравления алкогольным суррогатом в Ленобласти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegD

Первый пострадавший из Санкт-Петербурга был выявлен в расследовании массового отравления алкогольным суррогатом в Ленинградской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

По данным собеседника агентства, потерпевший в настоящее время находится в медицинском учреждении, где получает необходимую помощь. Именно по факту этого эпизода был задержан подозреваемый — житель Ленинградской области Александр Зинченко. Октябрьский районный суд города избрал для него меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Представитель правоохранительных органов добавил, что других случаев отравления суррогатным алкоголем среди жителей Петербурга на текущий момент не зарегистрировано. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные соучастники.

В Ленобласти арестовали пять человек по делу о массовом отравлении суррогатом
Напомним, что в Ленинградской области произошли массовые случаи смертельного отравления самогона. Продукция продавалась по цене 100 рублей за бутылку в использованной водочной таре. По предварительной информации, на протяжении десяти лет сбытом суррогата занималась 60-летняя женщина, работавшая педагогом-дефектологом. По последним данным, из-за алкоголя число погибших выросло до 44.

Юлия Сафиулина
