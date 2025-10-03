Дело об отравлении суррогатом в Ленобласти пополнилось первым пострадавшим из Петербурга

Первый пострадавший из Санкт-Петербурга был выявлен в расследовании массового отравления алкогольным суррогатом в Ленинградской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

По данным собеседника агентства, потерпевший в настоящее время находится в медицинском учреждении, где получает необходимую помощь. Именно по факту этого эпизода был задержан подозреваемый — житель Ленинградской области Александр Зинченко. Октябрьский районный суд города избрал для него меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Представитель правоохранительных органов добавил, что других случаев отравления суррогатным алкоголем среди жителей Петербурга на текущий момент не зарегистрировано. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные соучастники.