Аэропорт в Вильнюсе возобновил работу после приостановки рейсов

Аэропорт Вильнюса возобновил работу в штатном режиме после приостановки рейсов из-за приближения воздушных шаров. Об этом говорится в заявлении пресс-службы воздушной гавани.

Напомним, ранее в аэропорту ввели ограничения на приём и вылет самолётов. Решение было принято в 22:16 по местному времени для обеспечения безопасности воздушного сообщения. В результате часть международных рейсов была перенаправлена, а вылеты в Хельсинки отменены.

«Воздушное пространство в аэропорту Вильнюса было открыто в 04.50 (совпадает с московским. — Прим. Life.ru)», — сказано в публикации, размещённой на странице аэропорта в соцсети Facebook*.

Руководство воздушной гавани призвало пассажиров, чьи рейсы уже отменены, не приезжать в аэропорт.

Ранее Росавиация сообщила о введении ограничений на приём и выпуск воздушных судов в двух российских аэропортах. Для обеспечения безопасности временно закрыто воздушное пространство аэропортов Нижнего Новгорода и Ярославля. План «Ковёр» также действует в воздушной гавани Тамбова. Ограничения призваны обеспечить безопасность пассажиров и членов экипажей.

