Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предупредил о возможности наступления для Европы сценария, аналогичного атаке на Перл-Харбор, в случае продолжения якобы российских провокаций. Соответствующее заявление он сделал в интервью британскому изданию The Telegraph.

«Если это так продолжится, то мы должны ожидать «Перл-Харбор» для Европы, когда эскалацию будет невозможно игнорировать, что пробудит Запад», — заявил экс-глава литовского МИД.

Политик провёл историческую параллель с внезапным нападением японской авиации на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор. По мнению Ландсбергиса, аналогичный «момент пробуждения» может ожидать и западные страны, если эскалация напряжённости достигнет «конечной» точки.

Перл-Харбор — это гавань на тихоокеанском побережье Гавайев, которая стала известна после нападения на неё вооружённых сил Японии 7 декабря 1941 года. Этот инцидент стал поводом для вступления США во Вторую мировую войну. Нападение на Перл-Харбор стало одним из самых трагических и значимых событий в истории США. В результате атаки был нанесён серьёзный ущерб американскому Тихоокеанскому флоту, что привело к значительным человеческим потерям и разрушению военных кораблей и инфраструктуры.