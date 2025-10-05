На Западе предрекли Европе «Перл-Харбор» из-за провокаций
Обложка © Wikipedia / Mmxx
Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предупредил о возможности наступления для Европы сценария, аналогичного атаке на Перл-Харбор, в случае продолжения якобы российских провокаций. Соответствующее заявление он сделал в интервью британскому изданию The Telegraph.
«Если это так продолжится, то мы должны ожидать «Перл-Харбор» для Европы, когда эскалацию будет невозможно игнорировать, что пробудит Запад», — заявил экс-глава литовского МИД.
Политик провёл историческую параллель с внезапным нападением японской авиации на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор. По мнению Ландсбергиса, аналогичный «момент пробуждения» может ожидать и западные страны, если эскалация напряжённости достигнет «конечной» точки.
Перл-Харбор — это гавань на тихоокеанском побережье Гавайев, которая стала известна после нападения на неё вооружённых сил Японии 7 декабря 1941 года. Этот инцидент стал поводом для вступления США во Вторую мировую войну. Нападение на Перл-Харбор стало одним из самых трагических и значимых событий в истории США. В результате атаки был нанесён серьёзный ущерб американскому Тихоокеанскому флоту, что привело к значительным человеческим потерям и разрушению военных кораблей и инфраструктуры.
Ранее Эстония заявила о нарушении своего воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31 утром 19 сентября. Позднее НАТО выразило поддержку этой позиции. Министерство обороны России опровергло эти обвинения, утверждая, что три самолёта МиГ-31 не пересекали границ других стран. Тем не менее, Министерство обороны Литвы выступило с призывом к уничтожению российских истребителей, инициативу которого поддержал президент США Дональд Трамп.
