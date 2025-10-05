Дочь погибшего политика Михайлова и её подругу арестовали за убийство матери и брата
СК: Двух 16-летних девушек арестовали в Якутске за убийство женщины и её сына
Обложка © VK Валерия Михайлова
В Якутске две шестнадцатилетние девушки были помещены под стражу по подозрению в жестоком убийстве матери и её одиннадцатилетнего сына. Региональное управление Следственного комитета подтвердило факт заключения их под стражу.
Тела 40-летней женщины и мальчика обнаружили 3 октября в одной из городских квартир. Как стало известно, дочь погибшей и её приятельница были задержаны уже на следующий день по подозрению в причастности к этому двойному преступлению.
Следствие, в настоящее время, активно занимается установлением точных мотивов, побудивших подозреваемых к столь чудовищному деянию.
Напомним, в Якутске 3 октября были найдены тела женщины и её 11-летнего сына с признаками насильственной смерти. Вскоре по подозрению в совершении преступления были задержаны две 16-летние девушки, одна из которых являлась дочерью убитой. Установлено, что погибшие — вдова и сын известного местного коммуниста Саввы Михайлова. Сам Михайлов, участвовавший в СВО, скончался в 2023 году в госпитале Санкт-Петербурга от болезни.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.