Дочь погибшего политика Михайлова и её подругу арестовали за убийство матери и брата

В Якутске две шестнадцатилетние девушки были помещены под стражу по подозрению в жестоком убийстве матери и её одиннадцатилетнего сына. Региональное управление Следственного комитета подтвердило факт заключения их под стражу.

Тела 40-летней женщины и мальчика обнаружили 3 октября в одной из городских квартир. Как стало известно, дочь погибшей и её приятельница были задержаны уже на следующий день по подозрению в причастности к этому двойному преступлению.

Следствие, в настоящее время, активно занимается установлением точных мотивов, побудивших подозреваемых к столь чудовищному деянию.