В Ростове каскадёр разбил McLaren за 20 млн рублей, гоняя по мокрому асфальту
В Ростове каскадёр Евгений Чеботарёв разбил McLaren стоимостью 20 млн рублей
Разбитая иномарка блогера. Обложка © Telegram / Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы
В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием элитного спортивного автомобиля McLaren, за рулём которого находился известный местный каскадёр Евгений Чеботарёв. Инцидент, случившийся 5 октября на Ворошиловском проспекте, активно обсуждается в городских пабликах и социальных сетях.
Момент аварии блогера запечатлел его друг. Видео © Telegram / Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы
К счастью, авария не повлекла за собой человеческих жертв или пострадавших. Особый резонанс вызвала личность водителя — профессионального каскадёра, хорошо известного в ростовских кругах, — а также статусность и высокая стоимость автомобиля.
Автомобиль McLaren, участвовавший в ДТП, представляет собой эксклюзивную модель британского автопроизводителя. Текущая рыночная стоимость McLaren 720S в России начинается от 19 миллионов рублей. Модель, аналогичная участвовавшей в аварии, оценивается примерно в 20 миллионов рублей, в то время как более редкие модификации вроде McLaren 750S могут достигать стоимости 42,5 миллионов рублей.
А 25 сентября общественность узнала о вызывающем поведении блогера Алексея Дзугкоева, который вступил в половую связь в кузове пикапа, двигавшегося на высокой скорости. Это привлекло внимание как очевидцев, так и полиции, итогом чего стало задержание блогера. В итоге ему запретили въезд в Таиланд на 99 лет и оштрафовали на 500 тысяч рублей.
Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.