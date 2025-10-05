В Ростове каскадёр разбил McLaren за 20 млн рублей, гоняя по мокрому асфальту

В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием элитного спортивного автомобиля McLaren, за рулём которого находился известный местный каскадёр Евгений Чеботарёв. Инцидент, случившийся 5 октября на Ворошиловском проспекте, активно обсуждается в городских пабликах и социальных сетях.

Момент аварии блогера запечатлел его друг. Видео © Telegram / Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы

К счастью, авария не повлекла за собой человеческих жертв или пострадавших. Особый резонанс вызвала личность водителя — профессионального каскадёра, хорошо известного в ростовских кругах, — а также статусность и высокая стоимость автомобиля.

Автомобиль McLaren, участвовавший в ДТП, представляет собой эксклюзивную модель британского автопроизводителя. Текущая рыночная стоимость McLaren 720S в России начинается от 19 миллионов рублей. Модель, аналогичная участвовавшей в аварии, оценивается примерно в 20 миллионов рублей, в то время как более редкие модификации вроде McLaren 750S могут достигать стоимости 42,5 миллионов рублей.