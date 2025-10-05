Изъятое в Грузии оружие закупили по указанию представителя украинских формирований

«Обнаружены большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатки и детонаторы к ней. Всё это по указанию воюющего на Украине члена грузинского подразделения приобрел гражданин Грузии, объявленный в розыск», — сказал он на брифинге.