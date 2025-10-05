Валдайский форум
Оружие, предназначавшееся для диверсионных целей и изъятое в Грузии, было приобретено по распоряжению представителя грузинской стороны, связанной с украинским вооружённым формированием. Об этом заявил на брифинге первый заместитель главы Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Лаша Маградзе.

«Обнаружены большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатки и детонаторы к ней. Всё это по указанию воюющего на Украине члена грузинского подразделения приобрел гражданин Грузии, объявленный в розыск», — сказал он на брифинге.

Служба госбезопасности Грузии ранее сообщила, что пресекла попытку организации диверсии в день выборов. Первый заместитель главы СГБ Лаша Маградзе рассказал о крупной операции, в ходе которой были нейтрализованы лица, ответственные за доставку оружия и взрывчатки в центр Тбилиси.
Президент Грузии обвинил иностранные спецслужбы в управлении беспорядками

Выборы 4 октября 2025 года прошли на фоне напряжённой политической ситуации в Грузии, включая протесты оппозиции, явка составила около 45%. Правящая партия Грузии победила во всех муниципалитетах на выборах. Каха Каладзе, выдвинутый правящей партией «Грузинская мечта», одержал победу на выборах мэра Тбилиси. Он заручился поддержкой более 71% избирателей.

