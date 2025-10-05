Президент Грузии обвинил иностранные спецслужбы в управлении беспорядками

Участники беспорядков в Тбилиси действовали под руководством иностранных спецслужб. Об этом на брифинге сообщил президент Грузии Михаил Кавелашвили. По его словам, протесты, во время которых толпа прорвала ограждения и ворвалась во двор президентского дворца, были направлен на свержение власти.

«К сожалению, в параллельном режиме проходила акция в направлении свержения власти, общество видело вандальные акты и призывы… Пока ещё остаются в Грузии силы, действующие под управлением иностранных спецслужб», — сказал Кавелашвили.

Грузинский лидер подчеркнул, что смена власти в стране возможна только демократическим путём — через выборы. Он отметил, что народ не позволит никому попытаться захватить власть насильственным способом. Власти, по его словам, держат ситуацию под контролем и не допустят эскалации конфликта.