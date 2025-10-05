Валдайский форум
5 октября, 11:07

Президент Грузии обвинил иностранные спецслужбы в управлении беспорядками

Кавелашвили обвинил внешние силы в попытке дестабилизировать ситуацию в Грузии

Обложка © ТАСС / Михаил Егиков

Обложка © ТАСС / Михаил Егиков

Участники беспорядков в Тбилиси действовали под руководством иностранных спецслужб. Об этом на брифинге сообщил президент Грузии Михаил Кавелашвили. По его словам, протесты, во время которых толпа прорвала ограждения и ворвалась во двор президентского дворца, были направлен на свержение власти.

«К сожалению, в параллельном режиме проходила акция в направлении свержения власти, общество видело вандальные акты и призывы… Пока ещё остаются в Грузии силы, действующие под управлением иностранных спецслужб», — сказал Кавелашвили.

Грузинский лидер подчеркнул, что смена власти в стране возможна только демократическим путём — через выборы. Он отметил, что народ не позволит никому попытаться захватить власть насильственным способом. Власти, по его словам, держат ситуацию под контролем и не допустят эскалации конфликта.

«Грузинский майдан»: В Тбилиси заявили о попытке оппозиции повторить украинский сценарий
«Грузинский майдан»: В Тбилиси заявили о попытке оппозиции повторить украинский сценарий

Напомним, что вчера, 4 октября, в Тбилиси прошли массовые акции протеста, организованные оппозиционными силами на фоне выборов в органы местного самоуправления. В город направлялись автомобильные колонны с участниками демонстраций. Во время столкновений у президентского дворца несколько сотрудников полиции получили травмы. Некоторые протестующие прорвались через железные ограждения во двор президентской резиденции. Пострадали не менее 21 полицейского и шесть протестующих.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

