6 октября, 15:16

Трамп проведёт встречу с сотрудниками администрации для решения вопроса шатдауна

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент Дональд Трамп сегодня проведёт совещание с сотрудниками администрации, чтобы найти решение по возобновлению работы федерального правительства. Об этом сообщил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

«Я ожидаю, что примерно в три часа (22:00 по Москве. Прим. Life.ru) в Овальном кабинете соберётся команда людей вместе с президентом, в надежде, что нам удастся прекратить остановку работы правительства», приводит слова чиновника телеканал CNBC.

При этом в официальном расписании Белого дома на сегодняшний день не значится никаких публичных мероприятий для американского лидера.

Трамп заявил, что Америка проигрывала войны из-за своей политкорректности
Напомним, 1 октября из-за непринятого бюджета в США впервые за семь лет случился шатдаун — приостановка работы правительства. На этом фоне Пентагон отправил порядка половины гражданского персонала — около 335 тысяч человек — в неоплачиваемые отпуска. Также сообщалось, что бюджетный кризис может стать причиной того, что факел Статуи Свободы со дня на день перестанет пылать.

