Трамп проведёт встречу с сотрудниками администрации для решения вопроса шатдауна

Президент Дональд Трамп сегодня проведёт совещание с сотрудниками администрации, чтобы найти решение по возобновлению работы федерального правительства. Об этом сообщил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

«Я ожидаю, что примерно в три часа (22:00 по Москве. — Прим. Life.ru) в Овальном кабинете соберётся команда людей вместе с президентом, в надежде, что нам удастся прекратить остановку работы правительства», — приводит слова чиновника телеканал CNBC.

При этом в официальном расписании Белого дома на сегодняшний день не значится никаких публичных мероприятий для американского лидера.