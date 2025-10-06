Трамп проведёт встречу с сотрудниками администрации для решения вопроса шатдауна
Президент Дональд Трамп сегодня проведёт совещание с сотрудниками администрации, чтобы найти решение по возобновлению работы федерального правительства. Об этом сообщил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
«Я ожидаю, что примерно в три часа (22:00 по Москве. — Прим. Life.ru) в Овальном кабинете соберётся команда людей вместе с президентом, в надежде, что нам удастся прекратить остановку работы правительства», — приводит слова чиновника телеканал CNBC.
При этом в официальном расписании Белого дома на сегодняшний день не значится никаких публичных мероприятий для американского лидера.
Напомним, 1 октября из-за непринятого бюджета в США впервые за семь лет случился шатдаун — приостановка работы правительства. На этом фоне Пентагон отправил порядка половины гражданского персонала — около 335 тысяч человек — в неоплачиваемые отпуска. Также сообщалось, что бюджетный кризис может стать причиной того, что факел Статуи Свободы со дня на день перестанет пылать.
