СКА уступил «Локомотиву», проиграв четвёртый матч подряд в КХЛ
Защитник СКА Бреннан Менелл. Обложка © VK / Хоккейный клуб СКА
Хоккейный клуб СКА потерпел четвёртое подряд поражение в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), уступив в гостях ярославскому «Локомотиву». Встреча завершилась со счётом 2:4 в пользу хозяев.
В составе победителей дублем отметился Максим Шалунов (11-я и 58-я минуты), по одной шайбе забросили Александр Радулов (39) и Мартин Гернат (60-я, пустые ворота). У СКА отличились Никита Дишковский (43) и Валентин Зыков (57).
Ярославский «Локомотив» укрепил своё лидерство в Западной конференции, набрав 20 очков после 13 матчей и разделив первое место в общей таблице КХЛ с магнитогорским «Металлургом». СКА занимает лишь девятую позицию на Западе с 12 очками после 12 проведённых встреч.
В других играх дня екатеринбургский «Автомобилист» в Омске обыграл местный «Авангард» (4:1), а минское «Динамо» на своём льду победило челябинский «Трактор» (4:1). Эта победа стала 600-й в карьере для главного тренера минчан Дмитрия Квартальнова.
Ранее Life.ru рассказывал о поражении другого армейского клуба. ЦСКА на домашней арене и уступил «Металлургу» со счётом 1:3. На данный момент московские армейцы занимают пятое место Запада с 11-ю очками.
