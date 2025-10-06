СКА уступил «Локомотиву», проиграв четвёртый матч подряд в КХЛ

Хоккейный клуб СКА потерпел четвёртое подряд поражение в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), уступив в гостях ярославскому «Локомотиву». Встреча завершилась со счётом 2:4 в пользу хозяев.

В составе победителей дублем отметился Максим Шалунов (11-я и 58-я минуты), по одной шайбе забросили Александр Радулов (39) и Мартин Гернат (60-я, пустые ворота). У СКА отличились Никита Дишковский (43) и Валентин Зыков (57).

Ярославский «Локомотив» укрепил своё лидерство в Западной конференции, набрав 20 очков после 13 матчей и разделив первое место в общей таблице КХЛ с магнитогорским «Металлургом». СКА занимает лишь девятую позицию на Западе с 12 очками после 12 проведённых встреч.

В других играх дня екатеринбургский «Автомобилист» в Омске обыграл местный «Авангард» (4:1), а минское «Динамо» на своём льду победило челябинский «Трактор» (4:1). Эта победа стала 600-й в карьере для главного тренера минчан Дмитрия Квартальнова.